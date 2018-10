Danmarks hyggeligste by: Se her, det kan I lære

Svendborg har i to år været Danmarks hyggeligste handelsby og høstet erfaringer, som Tønder kan nyde godt af.

Tønder er for nyligt kåret til Danmarks hyggeligste handelsby. Sønderjyderne overtager titlen efter Svendborg, der vandt prisen i 2016 og har høstet gode erfaringer, som de giver videre til Tønder.

- I skal bruge den meget strategisk til at markedsføre jer på den, fordi den er med til at give noget sammenhold i byens detailhandel, hvor det nogle gange kan være en udfordring at skabe sammenhold, fordi butiksejerne har så travlt, siger Svendborgs eventchef Anja Mia Haas.

Prøv at få borgerne til at være ambassadører for, at de faktisk kommer fra Danmarks hyggeligste handelsby Anja Mia Haas, eventchef, Svendborg

Hun mener, det er vigtigt, at man i Tønder forsøger at inddrage både handelslivet og borgerne i prisen.

- Prøv at få borgerne til at være ambassadører for, at de faktisk kommer fra Danmarks hyggeligste handelsby, siger hun til TV SYD.

Svendborg skiltede med titlen

De seneste to år har Svendborg sørget for at skilte med titlen som Danmarks hyggeligste handelsby i deres turistmagasin, og når byen har annonceret andre steder.

- Jeg synes, det har betydet meget for vores selvforståelse omkring, hvordan vi er som handelsby, mener Anja Mia Haas.

Formanden for Tønder Handelsstandsforening, Anders Jacobsen, modtog torsdag prisen som Danmarks hyggeligste handelsby. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Kunder: Tønder er ren og tryg

Titlen som landets hyggeligste handelsby er kommet i hus på baggrund af blandt andet interviews med 100 mennesker, der handler i byen mindst en gang om måneden. De er blevet stillet 15 spørgsmål om deres oplevelse af Tønder, og byen scorer højt på især tre punkter. Nemlig god service i forretningerne, rene gader og tryghed i midtbyen.

