Valgkampens første prognose: Sådan fordeler mandaterne sig i Sydjylland

Socialdemokratiet går frem, Dansk Folkeparti går tilbage, og Stram Kurs får mandat-debut. Se her, hvordan mandaterne i valgkampens første prognose fordeler sig.

Hvis der var valg i dag, ville mandaterne i Sydjyllands Storkreds fordele sig anderledes, end de gjorde til folketingsvalget i 2015. Tre nye partier vil få tildelt et mandat, og en gammel gænger halveres i magt. Det viser første opgjorte prognose fra Altinget.

Sådan fordeler mandaterne sig i Sydjyllands Storkreds Socialdemokratiet: 6 mandater

Venstre: 5 mandater

Dansk Folkeparti: 4 mandater

Radikale Venstre: 2 mandater

Liberal Alliance: 1 mandat

Det Konservative Folkeparti: 1 mandat

Socialistisk Folkeparti: 1 mandat

Enhedslisten: 1 mandat

Nye Borgerlige: 1 mandat

Stram Kurs: 1 mandat

Alternativet: 0 mandater

Kristendemokraterne: 0 mandater

Partiet Klaus Riskær Pedersen: 0 mandater Kilde: professor Kasper Møller Hansen for Altinget.

I forhold til folketingsvalget i 2015 står partierne Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti til at gå frem med ét mandat i Sydjyllands Storkreds. Liberal Alliance går tilbage med ét mandat – og Dansk Folkeparti med to mandater. Både Nye Borgerlige og Stram Kurs står til at starte partikarrieren i Sydjylland med et mandat hver.