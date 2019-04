Se hvilke 10 byer, hvor forældre demonstrerer for flere pædagoger

* Hvad kræver forældrene?

Forældrene kræver, at der indføres minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Det betyder, at der skal være et loft over, hvor mange børn hver pædagog og pædagogmedhjælper skal tage sig af.

Konkret mener forældrene, at der højst skal være tre børn for hver voksen i vuggestuerne og seks børn for hver voksen i børnehaverne. Det samme anbefaler pædagogernes fagforening, Bupl.

* Hvad mener politikerne om minimumsnormeringer?

I marts stemte Folketinget om et beslutningsforslag, der netop handlede om indførelse af minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Forslaget var fremsat af SF, som mener, at der højst bør være tre børn per voksen i vuggestuerne og seks børn for hver voksen i børnehaverne.

Forslaget blev stemt ned. Hele blå blok samt Socialdemokratiet stemte nej, mens Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet støttede SF's forslag.

* Hvor mange voksne er der i daginstitutionerne?

I 2017 var der i gennemsnit 3,1 børn per ansat (pædagogisk personale) i landets vuggestuer og 6,2 børn pr. ansat i børnehaverne.

Det fremgår af en opgørelse fra Danmarks Statistik. Statistikken er dog blevet kritiseret - blandt andet fordi den medregner institutionernes ledere, som ofte bruger det meste af deres tid på andre opgaver end børnene.

Hvis man fraregner lederne, var der i 2017 i gennemsnit 3,3 børn per ansat i landets vuggestuer og 6,7 børn per ansat i børnehaverne.

Statistikken er desuden blevet kritiseret for at være misvisende, fordi den ikke tager højde for, at pædagoger holder pauser, har sygedage, er på efteruddannelse og laver administrativt arbejde.

Reelt vil der derfor ofte være flere børn per ansat i institutionerne, end de tal der fremgår af de generelle opgørelser.

Dertil kommer, at der er store forskelle på normeringerne mellem de enkelte kommuner.

Kilder: Ritzau, Folketinget, Danmarks Statistik, Børne- og Socialministeriet.