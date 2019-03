Slut med at betale for parkering: Se hvor du nu kan parkere gratis

Nye regler for kommunal parkering har banet vejen for flere gratis parkeringspladser. Horsens og Kolding har nu lavet gratis parkering i centrum de første par timer.

Fremover er det slut med at putte mønter i parkeringsautomaten i flere Syd- og Sønderjyske kommuner - i hvert fald på en række kommunale parkeringspladser.

- Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Jeg er begyndt at parkere her i midtbyen, for jeg skal bare op og hente en lille smule og så videre igen, siger Lena Linde Sørensen, der bor lidt uden for Horsens, men som har taget de gratis parkeringspladser til sig.

Også i City Horsens har de taget imod det nye tiltage med åbne arme, faktisk beskriver de det som en tidlig julegave.

- Det er sådan en gave, man hver dag giver sine kunder, når de besøger os. Og det er en super invitation til at komme til byen, siger Stephanie Andersen, Citymanager, City Horsens.

Fra nul til 70 procent

Med de her regler blev det lige pludselig meget mere attraktivt at indføre gratis parkering. Martin Ravn (V), viceborgmester i Horsens

Baggrunden for den frie parkering er nye regler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Tidligere betalte kommunerne nul procent af betalingsparkering til staten, men på grund af de nye regler skal de nu betale 70 procent af indtægterne til staten. Derfor har de i blandt andet Horsens Kommune taget imod de nye regler ved at gøre de kommunale parkeringspladser i byen gratis at parkere på de første to timer.

- Med de her regler blev det lige pludselig meget mere attraktivt at indføre gratis parkering, fordi vi ikke ville miste så mange penge på det. Så spørgsmålet var, om det skulle komme staten eller borgerne til gode, og der landede vi ret hurtigt på borgerne, siger Martin Ravn (V), viceborgmester i Horsens.

Reglerne trådte i kraft ved årsskiftet, men i Horsens Kommune tog man forskud på de gratis glæder og gjorde de kommunale parkeringspladser gratis at bruge allerede fra november sidste år. I alt er cirka 500 parkeringspladser i midtbyen blevet gratis. I 2017 havde Horsens Kommune indtægter for salg af parkeringsbilletter for 4,4 millioner kroner.

De nye parkeringsregler i Horsens er foreløbig et forsøg, som byrådet skal evaluere til efteråret. Her skal de tage stilling til, om reglerne skal gøres permanente. Hos City Horsens håber de, at ordningen forbliver.

- Det betyder, at vi kan tiltrække flere til detailbutikkerne og restauratører i byen. Jeg synes, det giver et rigtig stærkt kort. Vi har byer rundt omkring, der ville ønske, at de havde den her mulighed, siger Stephanie Andersen.

Godt for butikkerne – eller hvad?

at man får gratis parkering et par timer får næppe folk til at køre meget langt for det. Per Nyborg, administrerende direktør, Institut for Center-Planlægning

Den nye parkeringsordning blev vedtaget af Horsens byråd blandt andet for at gavne detailhandlen i midtbyen. Mens både bilister og City Horsens er glade for tiltaget, så mener man hos Institut for Center-Planlægning ikke, at to timers gratis parkering vil give den helt store effekt.

- Jeg tror ikke, det får den store betydning for butikkerne. Det har måske en lidt positiv afsmitning og vil virke forbrugervenligt. Men afstanden betyder bare meget, så at man får gratis parkering et par timer får næppe folk til at køre meget langt for det, siger Per Nyborg, administrerende direktør, Institut for Center-Planlægning.

Horsens’ viceborgmester kan godt forstå kritikken, men han mener, at Horsens er et særtilfælde blandt andet på grund af geografien.

Citymanager, Stephanie Andersen, glæder sig over muligheden for to timers gratis parkering. Foto: Hans Lauste,n, TV SYD

- Helt overordnet kan han godt have en pointe. Men i Horsens har vi en speciel situation med for eksempel Vejle mod syd, som har gratis parkering og flere shoppingcentre, og Aarhus mod nord, som også er en attraktiv handelsby. Det er den konkurrence, vi er oppe imod, så det skal vi også kunne tilbyde vores handlende, siger Martin Ravn (V), viceborgmester i Horsens.

I Horsens Kommune fordeler de 500 pladser sig på ti forskellige parkeringspladser rundt omkring i midtbyen. På kortet herunder kan du klikke dig og rundt og se, hvor parkeringen er blevet gjort gratis.