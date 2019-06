Billund Kommune er danmarksmester. Se hvor erhvervsvenlig din kommune er

For tredje gang er Billund Kommune blevet danmarksmester i erhvervsvenlighed. Det viser ny analyse fra Dansk Byggeri.

Det er ikke første gang, ej heller anden, men tredje gang at Billund Kommune kan kalde sig selv for den mest erhvervsvenlige kommune. Det viser Dansk Byggeris analyse af kommunernes erhvervsvenlighed i 2019.

Det vidner om en kommune, der igennem flere år har tænkt erhvervsvenlighed ind i deres daglige arbejde. Michael Mathiesen, formand, Dansk Byggeri Sydjylland

Billund forsøger at gøre det nemt for virksomhederne at være til. Det gør de særlig godt, og derfor kan de nu løfte trofæet og kalde sig selv for danmarksmester. Det kunne de også i 2014 og i 2017.

Dansk Byggeri fremhæver blandt andet, at genbrugspladserne holder åbent, når erhvervslivet har brug for det, sagsbehandlingen af byggetilladelser er gratis, og så mødes kommunen med virksomhederne mindst en gang om året.

- Det vidner om en kommune, der igennem flere år har tænkt erhvervsvenlighed ind i deres daglige arbejde. Det er der heldigvis rigtig mange af vores sydjyske kommuner, som gør, siger Michael Mathiesen, der er formand for Dansk Byggeri Sydjylland.

På plussiden har Billund Kommune også vedtaget en regel om, at folkeskoleelever skal i erhvervspraktik. Det er et punkt, som flere andre kommuner dumper på.

Flere sydjyske kommuner i top ti

I top ti placerer Vejle, Vejen og Tønder Kommune sig også på henholdsvis plads nummer syv, otte og ni. I listen nedenfor kan du se, hvor erhvervsvenlig din kommune er. En af de mindst erhvervsvenlige kommuner i Syd- og Sønderjylland er Fanø. De ligger på plads nummer 93.

Dansk Analyse laver hvert år en analyse af erhvervsvenligheden i alle 98 kommuner. Den måles på 23 forskellige parameter.

Billund Kommunes nye titel bliver fejret tirsdag morgen, hvor der er rundstykker og kaffe til byens borgere. Det sker ved Billund Centeret på Hansen Jensensvej fra klokken 7:30.