Kommuner til "eksamen": Se hvor godt erhvervsklimaet er i din kommune

Der er stof til både smil og panderynken for de syd- og sønderjyske kommuner DI’s i undersøgelse af det lokale erhvervsklima. Syv kommuner går frem og seks går tilbage i årets måling.

Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Horsens, Sønderborg, Vejen og Vejle kan klappe sig selv på skuldrene efter offentliggørelsen af 2019-udgaven af DI’s undersøgelse af det lokale erhvervsklima. De syv kommuner går alle frem i målingen.

Fra nr. sjok til bedste tredjedel

En af de kommuner, der kan glæde sig over fremgang, er Sønderborg. I 2015 sendte det lokale erhvervsliv kommunen ned på en absolut sidsteplads blandt alle landets kommuner.

Men på bare fire år er det lykkedes Sønderborg at bevæge sig støt fra plads nummer 96 og til at ligge nummer 28 i den nye undersøgelse.

Det er en ganske imponerende indsats, som kommunen her har præsteret. Hans Olling, formand DI Sønderjylland.

Fremgangen skyldes ifølge DI, at kommunen har lavet en grundig gennemgang af de kommunale indsatsområder, der har betydning for erhvervslivet.

Samtidig åbnede kommunen i 2016 sin nye erhvervsservice i det tidligere turistbureau på Rådhustorvet.

- Det er en ganske imponerende indsats, som kommunen her har præsteret. Det er ikke mindst takket være en yderst målrettet indsats, som kommunen satte i værk om at være bedre til at servicere virksomhederne på tværs af forvaltningerne, siger formand for DI Sønderjylland Hans Olling i en pressemeddelelse.

Tabellen her viser 13 syd- og sønderjyske kommuners placering de senste to år i DI's erhvervsklimaundersøgelse.

Kommune / År 2018 2019 Forskel Hedensted 3 5 -2 Vejen 14 13 +1 Fredericia 17 14 +3 Vejle 35 16 +19 Esbjerg 25 20 +5 Horsens 47 25 +18 Billund 8 26 -18 Sønderborg 42 28 +14 Haderslev 53 34 +19 Kolding 29 39 -10 Varde 21 46 -25 Aabenraa 18 48 -30 Tønder 54 64 -10

Vejle på vej frem

Også Vejle kan glæde sig over, at erhvervslivet har kvitteret for et målrettet forsøg på at forbedre erhvervsklimaet.

Kommunen har fjernet den udskældte dækningsafgift på erhvervsejendomme, hvilket nu belønnes i årets erhvervsklima-undersøgelse. Carsten Kind, formand, DI Trekantområdet

Vejle går 19 pladser frem i årets undersøgelse og er nu den 16. mest erhvervsvenlige kommune i landet.

Ifølge formand for DI Trekantområdet, Carsten Kind, er der generelt større tilfredshed med erhvervsklimaet i Vejle Kommune.

- Vejle Kommune har gjort en stor indsats for at forbedre erhvervsklimaet. Eksempelvis har kommunen fjernet den udskældte dækningsafgift på erhvervsejendomme, hvilket nu belønnes i årets erhvervsklimaundersøgelse, siger Carsten Kind.

Nedtur

Tilbage går derimod Billund, Hedensted, Kolding, Tønder, Varde og Aabenraa.

Særligt bemærkelsesværdig er udviklingen i Billund Kommune. Kommunen har altid ligget i top-otte over landets mest erhvervsvenlige kommuner.

Men i årets måling sender virksomhederne Billund ned på plads nr. 26. Det er den laveste placering, kommunen har opnået, mens DI har lavet sin erhvervsklimaundersøgelse.

Mens kommunen fortsat scorer top-point som landets mest erhvervsvenlige, når det gælder skatter og afgifter, så rutsjer Billund til gengæld ned i den dårligste tredjedel, når det gælder information og dialog med kommunen.

Også når det gælder den kommunale sagsbehandling og kommunens brug af private leverandører, vurderer virksomhederne Billund Kommune lavt i årets undersøgelse.

De syd- og sønderjyske kommuners bedste placeringer i undersøgelsens ni kategorier:

Infrastruktur 13 Esbjerg Arbejdskraft 1 Hedensted Uddannelse 4 Hedensted Sagsbehandling 8 Vejle Skatter, afgifter og gebyrer 1 Billund Fysiske rammer 2 Fredericia Brug af private leverandører 5 Varde Kommunhens image 4 Hedensted Information og dialog med kommunen 7 Hedensted

Historisk lav placering

Værst ser tilbagegangen ud i Aabenraa, som falder 30 pladser ned ad listen.

I 2018 lå Aabenraa på 18. pladsen, men i den nye undersøgelse må kommunen se sig henvist til plads nr. 48. Det er samtidig den dårligste placering, Aabenraa nogensinde har opnået.

Virksomhederne rater især Aabenraa lavt i kategorien ”information og dialog, kommunal sagsbehandling og infrastruktur og transport.

Tabellen nedenfor viser hvordan de syd- og sønderjyske kommuner har ligget placeret, siden DI lavede sin første lokale erhvervsklimaundersøgelse i 2010.

Kilde: DI Lokalt erhvervsklima 2010-2019