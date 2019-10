Anders And besøger Sønderjylland: Se hvor han også har været

Anders And besøger Sønderborg i denne uges Anders And-blad. Se herunder hvor den verdensberømte and ellers har besøgt Danmark.

En verdensand besøger Sønderjylland. I Anders And & Co., der udkom torsdag, besøger Anders And og ungerne Sønderborg Slot. Anders And er nemlig blevet ansat som assistent på Tv-programmet Det Store Kagemaraton, som Mette Blomsterand er vært på.

Sønderborg Slot er dog ikke det eneste sted, som har fået besøg af Disney-anden. Anders And er en berejst herre. Se herunder, hvor i Danmark den verdenskendte and ellers har været.

Anders And besøger Hendes Majestæt

Tilbage i 2010 kunne Ekstra Bladet berette, at Anders And besøgte Dronning Margrethe. Besøget fandt sted, fordi Anders And, Rip, Rap og Rup tog til Danmark for at hente en gammel indiansk-amerikansk halskæde til Onkel Joakim.

Under besøget lærte ænderne blandt andet Slibrige Lee, statsminister Lars Grynte Grismussen og dronning Margrethe at kende.

Rip, Rap og Rup besøgte Jelling

I foråret 2017 fik Jelling besøg af Rip, Rap og Rup. De tre ællinger var på besøg i det sydjyske sammen med deres onkel, fordi de ledte efter en halskæde. Det var ikke en hvilken som helst halskæde, for halskæden beviste, at vikingerne opdagede Amerika før Columbus.

Anders And nødlander i Aalborg

I november 2018 besøgte Anders And Danmark endnu engang. I det daværende nummer af Anders And & Co. måtte Anders And nødlande i Aalborg Lufthavn, efter de havde holdt ferie på Solkysten. Det var Rip, Rap og Rup mildest talt ikke tilfredse med, skrev mediet Aalborg:Nu.

Det var første gang, at Anders And besøgte Nordjylland.

Anders And besøger Vendsyssel

Efter nødlandingen lejede ænderne en bil og satte gps’en til at køre dem til Skagen. Gps’en fungerede dog ikke, som den skulle, så Anders And og ungerne havnede i Klitmøller. I baggrunden af bilen kunne man se kitsurfere, der dyrkede deres hobby i det friske vejr. Det skrev TV Midtvest.

På rejsen i det nordjyske besøgte Anders And også Hjallerup Marked i Hjallerup nordøst for Aalborg. Her købte han et gammelt skøde, der sendte ænderne gennem Vendsyssel i jagten på Anders Ands nye ejendom, skrev Østvendsyssel Avis.

Rejsen i Nordjylland fører dem gennem Klitmøller, Råbjerg Mile, den tilsandede kirke og de forskellige fyr ved Skagen. Det skrev TV2 Nord.