Se, hvor mange der har cyklet til arbejde i din kommune

Virksomheder i Tønder Kommune, der har deltaget i kampagnen Vi cykler til arbejde, har sparet over 192 sygedage tilsammen.

Mange kilometer kørt, men mindre forurening og færre sygedage.

Det er resultatet af kampagnen ”Vi cykler til arbejde”, der slutter på torsdag.

Mange virksomheder har været tilmeldt, og resultaterne er positive. På landsplan har mere end 58.500 personer deltaget.

Det er blevet til næsten en halv million cykeldage og syv millioner kørte kilometer. I gennemsnit svarer det til 8,09 cykeldage og 121,5 kørte kilometer per deltager.

Her i landsdelen skiller Tønder Kommune sig ud på flere måder blandt de deltagende kommuner. For der har kun været 16 tilmeldte – men de har cyklet rigtig langt, faktisk længst. Hele 143,73 kilometer per deltager.

Omvendt skiller Sønderborg Kommune sig flot ud på antallet af deltagere. Hele 1.006 deltagere har cyklet i dette års kampagne. Hver deltager i gennemsnit kørt 136,96 kilometer.

Følgevirkningerne er mange. Miljøet bliver sparet for en masse unødvendigt CO2-udslip. Og antallet af sygedage falder i virksomhederne. Faktisk har de deltagende virksomheder i Tønder Kommune sparet over 192 sygedage tilsammen.

Ingen virksomheder fra Vejen Kommune og Fanø Kommune har tilmeldt sig kampagnen.

Du kan se hele opgørelsen ved at klikke på kortet herunder.