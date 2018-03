Se hvor meget sne der er faldet i dit område

Flere steder i vores område er der faldet over 10 centimeter sne. Andre steder er kun faldet én.

Syd- og Sønderjylland har de seneste dage været hårdt ramt af sne.

Siden den sibiriske kulde kom til vores område, er der faldet over 10 centimeter sne flere steder.

Men det er ikke alle syd- og sønderjyder, der har oplevet så store mængder sne. For andre steder er der kun målt én centimeter sne.

Det viser tallene over snedybder på dmi.dk, der er lavet ved DMIs manuelle målestationer.

Klik dig rundt på kortet og se hvordan sneen fordeler sig.

TV2 Vejrets seere og brugere har været ude i sneen og måle snedybden, lige netop der hvor de bor.

Her kan man også se, at Syd- og Sønderjylland har fået skyllet vinteren ind over sig de seneste dage.

TV2 Vejrets seere og brugere har været ude med tomstokken og målt snedybden i deres områder. Foto: TV 2 Danmark