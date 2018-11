Se, hvornår julen kommer til din by

Juletræer, julelys og julemænd indtager Syd- og Sønderjylland de kommende uger. Få overblikket nederst i artiklen.

I Tønder har de allerede taget forskud på julens glæder ved at åbne Julebyen Tønder, og fredag eftermiddag følger Sønderborg efter, når byens borgmester sammen med julemanden tænder lysene i det store træ på Rådhustorvet.

Og der er rig mulighed for at komme i julestemning, allerede inden kalenderen viser december, for de kommende dage og uger er der julearrangementer i samtlige kommuner i Syd- og Sønderjylland.

Herunder kan du få overblikket over, hvornår julemænd og juletræer indtager de større byer.

Sønderborg Tidspunkt: Fredag 16. november 2018 fra klokken 16.50



Sted: Rådhustorvet



Det sker der:

Sønderborg Garden ankommer med julemanden cirka klokken 16.50, og ved 17-tiden tænder borgmesteren og julemanden lysene i juletræet efterfulgt af musik og uddeling af chokolade til børnene.

Esbjerg Tidspunkt: Fredag 23. november fra klokken 16.50



Sted: Gågaden og Torvet



Det sker der:

Julemanden og hans nissepige ankommer til havnen klokken 16.50, hvor han modtages og eskorteres gennem gågaden til Torvet. Her tænder han sammen med sanger og skuespiller Trine Gadeberg juletræet og byens juleudsmykning. Det sker klokken 18, hvor Julebyen Esbjerg officielt er åben.

Fredericia Tidspunkt: Fredag 23. november klokken 17.30



Sted: Rådhuspladsen



Det sker der:

Julemanden ankommer til Gl. Havn og går sammen med sin kone ad Gothersgade op til Rådhuspladsen, hvor juletræet og byens julebelysning bliver tændt klokken 17.30.

Aabenraa Tidspunkt: Lørdag 24. november fra klokken 10.30



Sted: Det Gamle Rådhus



Det sker der:

Julemanden bliver vækket klokken 10.30 foran det Gamle Rådhus. Julehjertebyen åbner klokken 11.

Varde Tidspunkt: Lørdag 24. november klokken 11

Sted: Det Gamle Rådhus, Torvet



Det sker der:

7-Kantens Nissebande og alle børnene vækker traditionen tro julemanden fra hans dybe søvn på rådhusloftet. Lysene på juletræet kaldes frem med sang og dans, og der bliver uddelt slikkepinde og nissehuer til børnene.

Tønder Tidspunkt: Søndag 25. november



Sted: Torvet



Det sker der:

Ligesom da Julebyen Tønder åbnede 10. november vil der være optog, som denne gang går fra Vest Vestergade til Torvet. Her vil borgmesteren tage imod julemanden og udlevere nøglen til byens huse til ham. Julemanden vil i øvrigt kunne opleves, når han lander på tagryggen på Torvet hver torsdag, fredag, lørdag og søndag frem mod jul.

Horsens Tidspunkt: Fredag 30. november fra klokken 16



Sted: Søndergade



Det sker der:

Julemanden bliver budt velkommen ved inderhavnen med nissekor og julemusik klokken 16. Derefter er der juleoptog til Søndergade, hvor Horsens Garden fører an. Ved Kuben vil børnekoret underholde, før julebelysningen på gågaderne tændes af borgmesteren klokken 17.

Kolding Tidspunkt: Fredag 30. november fra klokken 16.45

Sted: Akseltorv



Det sker der:

Julemanden sejler ind i havnen klokken 16.45 og kører med juletoget til Akseltorv, hvor han ankommer klokken 17.30. Her er der underholdning, musik og dans, inden lysene i juletræet bliver tændt.

Haderslev Tidspunkt: Lørdag 1. december klokken 11



Sted: Torvet



Det sker der:

Byens børn vækker julemanden klokken 11 og hjælper ham med at tænde juletræet.

Vejen Tidspunkt: Lørdag 1. december fra klokken 12.45



Sted: Rådhuspladsen



Det sker der:

Julemanden ankommer klokken 12.45 i sin hestevogn og kører gennem byen. Klokken 13 ankommer han til Rådhuspladsen, hvor han hygger sig med børnene, mens Vejen Garden spiller julemusik.

Fanø Tidspunkt: Lørdag 1. december fra klokken 12.45



Sted: Hovedgaden i Nordby



Det sker der:

Juleøen åbner, når en sømand ankommer til færgelejet og følges med børnene op til Hovedgaden i Nordby, hvor de skal lede efter julemanden. Juleboderne åbner klokken 13.

Hedensted Tidspunkt: Lørdag 1. december klokken 13-15



Sted: Bytorvet



Det sker der:

Juletræet tændes, og der vil være underholdning i hele byen.

Vejle Tidspunkt: Lørdag 1. december fra klokken 13.30



Sted: Søndertorv og Rådhustorvet



Det sker der:

Klokken 13.30 ankommer julemanden på Søndertorv, og derefter går turen gennem gågaden og ender på Rådhustorvet, hvor der bliver danset og sunget. Til sidst bliver julelysene tændt, og der bliver delt godter ud til børnene.