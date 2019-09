Se kortet: Her er det slut med elefantoverhalinger

Om kort tid udvides forbuddet mod lastbiloverhalinger på de tosporede motorveje. Det betyder blandt andet, at de såkaldte elefantoverhalinger også bliver forbudt mellem Kolding og Brørup.

Inden for de nærmeste uger påbegynder Vejdirektoratet udvidelsen af forbud mod lastbiloverhalinger på tosporede motorveje i tidsrummet fra klokken seks til ni og klokken 15 til 18.

I Syd- og Sønderjylland betyder det, der indføres overhalingsforbud på E20 på en knap 30 kilometer lang strækning fra Kolding til Brørup, oplyser projektchef Ivar Sande hos Vejdirektoratet til TV SYD.

- Vi gør det af hensyn til trafiksikkerheden, så der ikke bliver de her pludselige opbremsninger, når en lastbil trækker ud i ydersporet og sænker tempoet for biler, der kører bagved, siger Ivar Sande.

500 kilometer overhalingsforbud

I alt udvides overhalingsforbuddet med cirka 270 kilometer på motorveje fordelt over hele landet, og for alle strækninger gælder det, at der er to spor i hver retning, og at der kører mere end 20.000 biler i døgnet.

Der bliver også overhalingsforbud for lastbiler på E20 fra Kolding til Brørup. Grafik: Benjamin Nielsen, Vejdirektoratet.

Overhalingsforbuddet træder i kraft, så snart Vejdirektoratet får sat skilte op på de berørte strækninger. Det sker inden for de næste par uger, forklarer Ivar Sande.

I forvejen er der overhalingsforbud for lastbiler på 230 kilometer fordelt på de danske motorveje. Blandt andet på E45 fra grænsen og til Horsens bortset fra på strækningen fra Skærup til Vejle, hvor motorvejen har tre spor i hver retning.