Se listen: Her kan man ikke blive familiesammenført

Hvis du bor i bestemte boligområder, kan du ikke blive familiesammenført med din ægtefælle.

Aftale om familiesammenføring ville ramme syv byer og 14 boligområder i Syd- og Sønderjylland, hvis den trådte i kraft omgående.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet blev onsdag enige om en aftale om reglerne for familiesammenføring. Listen vil bestå af områder, der i mindst to år opfylder to af de fire krav om beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet, kriminalitet, uddannelse og bruttoindkomst.

Her er de boligområder i Syd- og Sønderjylland, det ville omfatte, hvis aftalen trådte i kraft omgående: