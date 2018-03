Se listen: Her rammer konflikten

FOA har nu sendt en liste ud over de institutioner, der skal strejke, hvis der kommer en storkonflikt til april.

Fagforbundet FOA har nu sat navne på de institutioner, plejehjem og hospitaler, som bliver omfattet af en strejke, hvis en storkonflikt bliver en realitet.

- Vi har sørget for at komme rundt både i de fleste kommuner og alle regioner, og så mange områder som muligt. Vi rammer bredt og dybt. Det her er noget, vi gør modstræbende, men vi er tvunget til at reagere, siger FOAs formand Dennis Kristensen.

- Der er både tale om arbejdspladser, som i kraft af vores og andre forbunds strejkevarsler, lukker helt - eksempelvis daginstitutioner, og arbejdspladser, hvor forskellige afdelinger lukkes helt eller delvist - eksempelvis sygehuse. Det er ikke fordi, at vi er helt vilde med at skulle varsle strejke, men med overenskomstforhandlinger, der er brudt sammen både for de statsligt ansatte og de ansatte i kommuner og regioner, så er næste skridt, at parterne må lægge arm med hinanden, siger Dennis Kristensen