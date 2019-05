Naja i privat naturskole: Se mit flotte fåreuld

Privat børnehave har indgået samarbejde med privatmand med hobbylandbrug. Begge parter håber på, at børnene får større kendskab og forståelse for både natur og landbrug.

- Se, siger Naja Uldbæk højt.

Hun holder en stor tidsel i hånden og viser nu stolt, at hun har forstået finten. At holde mellem "stikkerne" - tornene.

Den 5-årige pige er en af de otte børn fra Kvong Private Børnehave, der er på tur lige udenfor landsbyen. På hobbylandmand og kirketjener Søren Brydsøs jord med masser af liv. Både fra flora- og faunaverdenen.

De lærer så meget af det her. Først og fremmest at passe på naturen. Maibrit Nielsen, pædagog, Kvong Private Børnehave

Tæt på tyrene

Det er deres tredje tur, og de har allerede lært, hvad der er klogt - og knap så klogt. Så de fodrer de to tyre af racen skotsk højlandskvæg under masser af grin - men også respekt.

- De lærer så meget af det her. Først og fremmest at passe på naturen, siger pædagog Maibrit Nielsen.

Gurli elsker mudder

Børnene møder Søren Brydsøs frilandsgrise - den ene hedder selvfølgelig Gurli. En tur ind over det elektriske hegn og de står helt tæt på grisene. De får lov at mærke deres stive børster. Nok ser grise søde ud, men bløde er de nu ikke.

De er i den bedste aldersgruppe for formidling, for de er så interesserede og har ingen forbehold Søren Brydsø, hobbylandmand, Kvong

De får også lov til at sidde lidt på grisene, mens Søren holder dem.

- Vi skal lave noget pløre til dem, siger Søren Brydsø.

Under høje grin sprøjter børnene vand ind på jorden, mens hobbylandmanden fortæller, hvorfor grisene elsker at bade i mudder.

De suger til sig

Her lærer de, mens de oplever.

- Det er en fornøjelse. De suger jo til sig. De er i den bedste aldersgruppe for formidling, for de er så interesserede og har ingen forbehold, siger Søren Brydsø.

Hesten Amanda vil gerne klappes. Her lærer børnene, mens de er midt i det hele. Foto: Finn Grahndin

Kvong Private Børnehave har længe gjort noget ekstra for at få børnene ud i naturen. Den har da også Friluftsrådets Grønne Flag, som er anerkendelse for arbejdet.

Læs her om Friluftsrådets "Grønne Spirer"

Vejbred klarer sagen

- I år er temaet Sørens "naturskole", hvor vi følger sæsonerne. Når dyrene får unger. Når han sår og høster. Når han skal hyppe kartofler eller plukke solbær og ribs, siger Maibrit Nielsen.

Aaaavvvv, siger en af børnene og begynder at græde. Han er blevet brændt af en brændenælde.

- Nu skal du se her. Søren har fortalt, at saften fra de her vejbred hjælper, siger Maibrit Nielsen til ham og presser saften ud af bladet.

Sschyyyyyh...

Lidt efter finder han selv et par blade fra en vejbred og gør det selv. Nu ved han i hvert fald, hvordan en vejbred ser ud. Og snart efter har han glemt smerten, for så fortæller Søren noget nyt og spændende.

Se dér sidder stæren og skælder ud på os, for den vil gerne ind til sine unger med den der regnorm, den har i næbbet, fortæller Søren Brydsø. Foto: Finn Grahndin

Den store udfordring kommer nær to fuglekasser, hvor stærene har reder. For her skal de være stille.

- Det er ikke sådan at være stille, siger Naja Uldbæk med et træt ansigtsudtryk.

Men helt forgæves har det nu ikke været:

- Jeg så en fugl med en regnorm i næbbet.

Børnehaven har 18 børn. Samarbejdet varer frem til slutningen af oktober.

Børnehaven fik blandt andet det her med hjem: Et horn fra en ko af racen skotsk højlandskvæg. Uld fra et får af Gute-racen. En fjer fra en skovdue. Og en stor nedbrydningssvamp. Foto: Finn Grahndin