Obama blev modtaget som en anden popstjerne, da han ankom til SDU kort før middag. Da sikkerhedsfolkene havde givet tegn til, at præsidenten trygt kunne gøre sin entre.

På den kun 15 sekunder lange gåtur fra bilen og ind på SDU smilede og vinkede Obama til alle sider, så de mange fremmødte fik en god oplevelse.

Obama i Kolding

Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama besøger fredag 28. september Kolding for at holde foredrag på Syddansk Universitet for studerende, erhvervsledere og andre inviterede gæster.