Se sprængning af Endstedværkets store kedelhal her

Torsdag formiddag er det efter 40 år farvel til Enstedværkets store grå blok 3. En del tidligere medarbejdere var mødt frem til et sidste farvel til den gamle arbejdsplads.

Tyske sprængningseksperter fik den til at synke sammen ved hjælp af dynamit. De fik benene under den 85 meter høje kedelbygning til at synke sammen, så der igen er fri udsigt over fjorden.

Efter planen skal nedrivningen af det gamle Enstedværk været afsluttet med udgangen af 2020. Derefter overtager Aabenraa Kommune arealet, som efter planen skal bruges som nyt erhvervsområde.

00:40 Den store kedelbygning på Enstedværket ved Aabenraa måtte torsdag formiddag lade livet til dynamit. Foto: Jørgen Guldberg og Hans Lausten, TV SYD Luk video

Tidligere medarbejdere mødt frem til "et sidste vemodigt farvel"

Flere tidligere medarbejdere på det gamle Enstedværk var mødt frem for at overvære sprængningen. Blandt andet Inga Jensen:

Inga Jensen er nu kranfører på havnen i Aabenraa, men var mødt op for at sige farvel til sin gamle arbejdsplads. Foto: Hans Lausten

- Åhh det er lidt vemodigt, da jeg havde min daglige gang på værket, men på den anden side er det også dejligt, det nu er væk. Vi har ventet længe på det, og nu er der kun skrot tilbage, så væk med det, mener Inga Jensen.

For 12 år siden stoppede Ove Jensen efter 38 år på værket, og også han var mødt op til et slags farvel til den gamle arbejdsplads.

Efter 38 år på Enstedværket og 12 år på pension, kom Ove Jensen i dag for at sige farvel til sin gamle arbejdsplads. Foto: Hans Lausten

- Jeg har været med til at bygge det op også kulhavnen, så det er altså lidt vemodigt, at se det hele falde til jorden, siger den gamle værkstedsarbejder, som nu også tænker på fremtiden:

- Når det er det også godt, at det lader livet for den grønne omstilling, så sådan er livets gang jo også, siger Ove Jensen.

Mogens Keld arbejdede i 36 år Enstedværket. Foto: Hans Lausten

Også Mogens Keld har haft et langt arbejdsliv på Enstedværket. 36 år blev det til før pensionen. Også han er lidt vemodig over at se et livsværk blive revet ned for øjnene af sig:

- Vi må bøje os for fremskridet, men vemodigt er det, siger Mogens Keld.