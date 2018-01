Se statsministeren hilse på Skrydstrup-piloter i luften

Statsminister Lars Løkke Rasmussen hilste mandag på de danske F16-piloter fra Flyvestation Skrydstrup.

Utrolig imponerende - og lidt angst-provokerende for en mand med højdeskræk - at opleve vores dygtige F16-piloter operere på så tæt hold over Baltikum. Lars Løkke Rasmussen, statsminister, (V)

Fire F-16 kampfly fra Flyvestation Skrydstrup har siden den 5. januar været en del af NATOs afvisningsberedskabet over Estland, Letland og Litauen, hvor de skal operere i luftrummet de næste fire måneder.

Mandag besøgte statsminister Lars Løkke Rasmussen, (V), de de udstationerede danske soldater - både på jorden og i luften.

Stående på bagsmækken af en af Forsvarets Herkulesfly hilste statsminister Lars Løkke Rasmussen i luftrummet over Baltikum på F 16-piloterne fra Skrydstrup.

- Utrolig imponerende - og lidt angstprovokerende for en mand med højdeskræk - at opleve vores dygtige F16-piloter operere på så tæt hold over Baltikum, skriver Lars Løkke Rasmussen på Facebook.

Læs også Fire F-16 fly og et mandskab på 60 sendes fra Skrydstrup til Baltikum