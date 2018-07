Se tidsplanen: Her må du sætte farten op

Vejdirektoratet løfter nu sløret for, hvornår hastigheden må øges på udvalgte strækninger i TV SYD's område.

Fartgrænserne bliver snart hævet på udvalgte strækninger. Reglerne ændres på motorveje og landeveje i hele landet, og Vejdirektoratet er nu i gang med at gøre vejene klar til højere fart.

Blandt andet skal der opsættes nye skilte, og der skal være rumleriller mod midterrabatten og påkørselsdæmpere på autoværnene.

Også på landevejene skal der laves rumleriller. Desuden skal der nogle steder være overhalingsforbud, autoværn og bedre plads til cyklisterne.

Her er Vejdirektoratets planer for at øge hastighedsgrænserne på vejene i Syd- og Sønderjylland:

2018

Fra 110 til 120 km/t:

I løbet af 2018 bliver hastighedsgrænsen hævet fra 110 til 120 kilometer i timen på E45 Østjyske Motorvej ved Vejle. Det sker på den syv kilometer lange strækning fra motorvejskryds Skærup til afkørsel 61B Vejle Syd.

Fra 80 til 90 km/t:

Vejdirektoratet vil i løbet af 2018 hæve den tilladte hastighed fra 80 til 90 kilometer i timen på landevejen H337 mellem Korskro og Grindsted ved Årre.

2019

Fra 80 til 90 km/t:

I løbet af næste år tillades også 90 kilometer i timen på landevejen H348 mellem Ølholm og Viborg, ved henholdsvis Nr. Snede og Engesvang.

2020

Fra 80 til 90 km/t:

Den tilladte hastighed øges på landevej H333 mellem Skjern og Varde samt mellem Herning og Varde.

Fart må ikke føre til ulykker

Den øgede fart er resultat af den seneste finanslov. Vejdirektoratet lægger vægt på, at højere fart ikke må give øget risiko.

- Vores undersøgelser har afdækket 17 steder på landevejsnettet og fire motorvejsstrækninger, hvor det er muligt at hæve hastighedsgrænsen. Nu går vi i gang med at forbedre trafiksikkerheden, så strækningerne er klar til de højere hastighedsgrænser, siger afdelingsleder Ivar Sande fra Vejdirektoratet til TV SYD.