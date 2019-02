Se verden med nye briller

Et plejehjem i Vonsild har anskaffet to par briller af en ganske særlig slags. Med dem på kan man rejse verden rundt uden at skulle bøvle med check-in, fiffige taxachauffører og kæmpekakerlakker i brusenichen.

Vonsildhave Plejecenter har købt to virtuelle briller, så beboerne på få sekunder kan flyve til ethvert drømmemål i hele verden. - Paris, svarer Hasse Nielsen på spørgsmålet om, hvor han vil hen i dag. Brillerne blev egentlig købt til Vonsildhaves demente beboere, men det er endt med, at alle beboerne kan få lov at bruge dem. - Det, vi har oplevet ved de her briller, er, at de skaffer enormt stor glæde hos alle vores beboere, beretter Ditte Korsager, virksomhedschef, Vonsildhave Plejecenter. Hasse vil hele verden rundt - Vi har været i New York og se skyskraberne, og vi har været i København, ja, og i Venedig, fortæller Hasse Nielsen, beboer på Vonsildhave. Hasse har været i Paris, sådan rigtigt, og i dag er han et sted, hvor han ikke har været før. - Jeg har været i Eiffeltårnet og under det, men aldrig her, fortæller han. Vi andre kan jo ikke se, hvor han er. - Det opfrisker også nogle minder, de har, nogle goder minder med nogen, der måske ikke er her mere, fortæller Ditte Korsager. - I begyndelsen var jeg ikke særligt varm på det. Det er noget luftigt fis, det der. Men i dag er Hasse solgt. - Jeg vil gerne rejse hele verden rundt, fortæller han. Lige nu skal personalet hjælpe til med rejseriet, men det er planen, at beboerne selv skal kunne betjene rejsebrillerne, så de kan rejse hvorhen de vil, når de vil.