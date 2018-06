Se video: Brandfare sender Forsvaret i forhøjet beredskab

Forvaret har indført særlige forholdsregler under øvelser i det militære skydeterræn ved Oksbøl. For at undgå natur- og skovbrande er der indført forbud mod at bruge pyroteknisk ammunition.

Naturen er nærmest eksplosiv tør efter flere ugers tørke - og kun en enkelt gnist kan antænde græs, buske og træer. Det gælder også på det militære øvelsesterræn omkring Oksbøl, hvor forsvaret nu har indført særlige forholdsregler, for at soldaterne kan gennemføre de nødvendige øvelser. Der er indført et øjeblikkeligt forbud mod at bruge såkaldt pyroteknisk ammunition - det vil sige alt med røg og gnister, og som er varmt efter affyring. Samtidig ledsages alle øvelser af militært brandmandskab og slukningsudstyr. Øvelsesområderne overvåges også i timerne efter overstået øvelse. Brand opstod efter øvelse At det militære øvelsesterræn er en krudttønde blev bevist onsdag aften, da der opstod en skovbrand i en plantage ved Holmsø ved Oksbøl, hvor omkring en tønde land med træer blev flammernes bytte. Branden opstod efter en øvelse tidligere på dagen, hvor der opstod en lille brand. Den blev hurtigt slukket - og selvom brandstedet havde været overvåget i flere timer, var der alligevel gløder tilbage, der blev fanget af en aftenbrise og startede en ny og noget større skovbrand. Sydvestjysk Brandvæsen og forsvarets brandfolk fik dog i fællesskab begrænset ilden til et område på 100 gange 60 meter, oplyser indsatsleder Leif Eriksen, Sydvestjysk Brandvæsen, til TV SYD. Slukningen stod på fra klokken 20 til 02 i nat. - Vi har forhøjet vores brandberedskab og indført forbudet mod at bruge pyroteknisk ammunition. Vi er hele tiden på vagt og har både det fornødne mandskab og matriel til rådighed. Desuden har vi et godt samarbejde med Sydvestjysk Brandvæsen, siger major Stig Larsen, fra forsvaret i Oksbøllejren, til TV SYD. Forsvarets brandfolk og Sydvestjysk Brandvæsen er her i aktion onsdag aften. Foto: Forsvaret/Oksbøl Lejren