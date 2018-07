Se video: Dronningen fik uventet buket med på ferie

På vej ud af Haderslev standsede dronning Margrethes bil spontant for at tage en uplanlagt buket blomster med videre til Gråsten.

Tusindvis af mennesker var i formiddag mødt op på Honnørkajen i Haderslev for at byde dronning Margrethe velkommen til Sønderjylland, da hun ankom med kongeskibet Dannebrog kl. 10.00.

Som traditionen foreskriver blev der, i forbindelse med den officielle modtagelse på kajen, udråbt et nifoldigt leve, der kunne høres over hele havneområdet.

Læs også Billedgalleri: Så er majestæten i Gråsten

Majestæten blev blandt andet modtaget af statsforvaltningsdirektør og stiftamtmand Helle Haxgart og af Haderslevs borgmester H. P. Geil (Venstre), der i dagens anledning var pyntet med det fornemmeste kommunale smykke, nemlig borgmesterkæden.

Også det grønlandske flag blev luftet

Efter den officielle modtagelse gik Dronningen rundt og hilste på nogle af de mange fremmødte, hvoraf en stor del viftede med Dannebrogsflag. Der var også enkelte, der viftede med det grønlandske flag, hvilket Dronningen ikke var sen til at få øje på. Hun gik hen og hilste på dem og fik også overrakt en gave af dem i form af en flaske vin, som borgmesteren behændigt gav videre til Dronningens hofdame.

Dronning Margrethe hilser på fremmødte på Honnørkajen i Haderslev. Flere havde grønlandske flag med og overrakte Dronningen en gave. Foto: Karsten Skov Villadsen, TV SYD

Dronningens bil stoppede - en tilskuer ville forære en feriebuket

Da Dronningen efter et kvarters tid forlod Honnørkajen i Haderslev standsede hendes bil - en Bentley med nummerpladen Krone 121 - ganske kortvarigt på vej ud af havneområdet.

Det var dog ikke fordi der var noget galt, men tilsyneladende fordi en af de mange fremmødte ønskede at forære Dronningen en buket blomster.

Øverst i artiklen kan du se klippet, hvor en hvidklædt mand hopper ud af Krone 121 for at modtage buketten på Dronningens vegne, hvorefter kortegen forlader Haderslev for at fortsætte til Gråsten, hvor Dronningen nu har taget hul på sit årlige sommerophold.

Læs også Se video: Dronningen og Kongeskibet lagde til kaj