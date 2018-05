Se video: Fik besøg af odder i haven

En odder svømmede pludselig rund i Vivian Hansens lille sø, og den blev hængende længe.

Vivian Hansen fra Lindved fik sig noget af en overraskelse onsdag eftermiddag.

Hendes datter opdagede nemlig, at der svømmede en noget uventet gæst rundt i familiens sø i haven. Der var tale om en odder.

- Det var jo fantastisk, jeg har aldrig set en så tæt på før, aldrig, siger Vivian Hansen til TV SYD.

Odderen var på besøg i et par timer alt i alt og kom tilbage ad flere omgange.

- Der er godt nok et vandløb i en dal ikke så lang herfra. Men jeg har aldrig nogensinde set en odder eller hørt om, at der skulle være nogen oddere i nærheden. Så det var lidt overraskende, at der svømmede sådan en rundt ude i vores sø, siger Vivian Hansen til TV SYD.

Du kan se odderen boltre sig i familiens sø i videoen øverst i denne artikel.

Odderen nøjedes dog ikke kun med at være på vand. Den var også oppe at gå en tur i haven, hvor den var nysgerrig og ikke lod sig påvirke af, at der stod mennesker og kiggede på den.

- Den har nok spist vores guldfisk, men det må vi jo leve med, siger Vivian Hansen med godt humør efter det sjældne besøg

Odderen tog en lang den dukkert i familiens 150 kvadratmeter store sø. Foto: Vivian Hansen.