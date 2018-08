Se video: Nadia styrer et svævefly for første gang - helt alene

Nadia Mustapha el Ahmad synes alligevel, at det er ret vildt at styre et svævefly - helt alene. Foto: Camilla Rytz, TV SYD

Folkeskoleeleven Nadia Mustapha el Ahmad havde for få dage siden aldrig siddet i et svævefly. I dag fik hun lov til at styre et - helt selv.