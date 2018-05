Se video: Ny minister brugte fræk valgplakat

Politik er ikke helt fremmed for den nyudnævnte minister Tommy Ahlers. Han forsøgte nemlig at komme ind i Folketinget for tyve år siden. Se videoen fra dengang her.

Læs også Løkkes overraskelse: Sønderjysk millionær får ministerpost Noget overraskende for de fleste blev iværksætteren Tommy Ahlers, der er opvokset i Agerskov, onsdag udnævnt til uddannelses- og forskningsminister af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). De fleste kender ham nok fra DRs program 'Løvens Hule'. Tommy Ahlers stiller op til det kommende folketingsvalg for Venstre, men det er faktisk ikke første gang, at han går ind i politik. Tilbage i 1998 stillede den dengang 22-årige Tommy Ahlers nemlig også op til Folketinget, dengang var det for Det Konservative Folkeparti. Dengang var han med i TV SYDs udsendelse 'Weekend'. Indslaget handlede om at være ung i politik, at se sig selv hænge i lygtepælene og en noget pikant valgplakat. Se indslaget her: 01:24 Indslag fra 'Weekend' med Tommy Ahlers på TV SYD i 1998 Luk video Læs også Ministerjob får konsekvenser: Ahlers dropper direktørposter Læs også ”Regeringens plan er uambitiøs” – og fire andre citater fra ny minister