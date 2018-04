​Se video: Sådan kom den store scanner ind i den smalle kælder

Ny syv ton tung MR-scanner bugseret ind i kælderen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg mandag formiddag.

Der var ikke mange millimeter til hver side, da erfarne flyttefolk fra Holland mandag flyttede en ny MR-scanner fra lastbil til kælderen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Loftsplader var fjernet, dørkarme udvidet og forhindringer i øvrigt savet bort for at kunne rulle scanneren ind på sin plads i sygehusets MR-Center.

Operationen tog knap seks timer, og i sidste ende er det meningen, at MR-scanneren skal supplere de fire scannere, sygehuset i forvejen råder over. Dog adskiller den nye scanner sig fra de andre på et væsentligt punkt: Dens billeder er meget mere detaljerede.

Scanneren kan lave nogle meget mere detaljerede billeder, der gør, at vi kan diagnosticere bedre. Lene Guldberg Hansen, ledende overlæge, Sydvestjysk Sygehus

- Scanneren kan lave nogle meget mere detaljerede billeder, der gør, at vi kan diagnosticere bedre, fortæller Lene Guldberg Hansen, ledende overlæge på radiologisk og nuklear medicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, til TV SYD.

Væsentlig opgradering

Samtidig gør den også Esbjerg-sygehuset i stand til at diagnosticere på samme niveau som andre store sygehuse.

- Jeg synes, man kan sige, at denne nye scanner betyder noget for borgerne i området. Nu kan vi udrede patienter uden, at de skal rejse langt væk, siger hun og tilføjer:

- Man kan godt sige, at dette er en væsentlig opgradering af Sydvestjysk Sygehus. Nu kommer vi med ”up front” ligesom mange af de andre store sygehuse, så det er vi meget glade for.

Den nye MR-scanner gør Sydvestjysk Sygehus i stand til at finde 20 procent flere af de patienter, der har en alvorlig prostatakræft. Samtidig kan op mod 50 procent af de patienter, der mistænkes for prostatakræft, undgå at få taget vævsprøver, fordi scanneren mere nøjagtigt end tidligere kan stedfæste kræften.

MR-scanneren kan efter en test- og indkøringsperiode tages i brug til oktober.