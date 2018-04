Se videoen: Folkevogn smidt ned fra 12. sal

Mere end hver tredje bilist i Syd- og Sønderjylland synes, det er ok. at køre for stærkt. Ny video dokumenterer de kræfter, farten udløser.

Hvis du er i tvivl om, hvilken kraft du egentligt har gang i, når du kører i din bil med 90 kilometer i timen, så klik på filmen øverst i artiklen. Den gir syn for sagen, når en Folkevogn bliver smidt ned fra 12. sals højde.

To ud af tre dødsulykker i trafikken sker på landeveje, og mere end hver tredje bilist i Syd- og Sønderjylland kører ofte eller nogen gange for stærkt på landeveje, hvor man kun må køre 80 kilometer i timen. Det fremgår af en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik.

Fra 2011-2015 døde 39 bilister i trafikken i Syd- og Sønderjylland. I Sydøstjylland var dødstallet 47.

Selv om det er et faktum, at fart dræber, så mener næste 25 procent af danskerne, at det i høj grad eller i nogen grad er okay, at deres partner eller ægtefælle kører med 95. kilometer i timen der, hvor fartrænsen er 80. Det oplyser Rådet for sikker Trafik.

Lidt for høj fart er en stor dræber. Foto: Rådet for Sikker Tarik