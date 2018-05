Se videoen: Vild jubel i omklædningsrummet

Der var champagne, kampråb og sejrsbrøl i Vejle Boldklubs omklædningsrum efter søndagens sejr og oprykning til Superligaen.

”SU-SU- SUPERLIGA – SU-SU-SUPERLIGA” – sådan råbte vejle-spillerne i omklædningsrummet efter søndagens sejr over Thisted. Sejren sikrede dem en plads i Superligaen efter ni år i fodboldens næstbedste række. I videoen øverst i artiklen, kan du se, hvordan spillerne fejrede sejren i omklædningsrummet.

Champagnepropperne sprang, pokalen blev kysset, og det var meget lettede spillere, der efter kampen skiftede deres almindelige trøjer ud med trøjer med teksten ”Superligaen 2018”.

- Der er ingen tvivl om, at vi godt kunne mærke, at der var lidt mere på spil, end der plejer. Da kampen først kom i gang, så var det en kamp som alle andre, men selve optakten til kampen, den har været meget præget af, at det var en vigtig kamp, siger Mads Lauritsen, der spiller i forsvaret for Vejle Boldklub, til TV SYD.

2772 tilskuere så med, da Vejle Boldklub scorede de to mål, der sikrede, at de for første gang siden 2009 er tilbage i fodboldens superliga. Mads Lauritsen kan ikke skjule begejstringen efter kampen.

- Det er det her, vi har arbejdet for hele sæsonen, og det er bare super fedt, at det er lykkedes. Nu står vi her med en dejlig følelse. Det er fantastisk, siger han storsmilende.

