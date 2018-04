Se video: Vildsvin er glimrende svømmere

Ny video viser, at vildsvin ikke har problemer med at svømme. Dermed er der endnu engang kommet liv i debatten om vildsvinehegnet ved grænsen.

Endnu et kapitel er blevet tilføjet sagen om det omdiskuterede vildsvinehegn, der efter planen skal sættes op ved den dansk-tyske grænse for at holde afrikansk svinepest ude af landet.

I starten af april udtalte en jæger til Flensborg Avis, at hegnet ikke kommer til at hjælpe det store, da vildsvinene sagtens ville kunne svømme over Flensborg Fjord.

Nu er der i den grad komme syn for sagn.

For en ny video viser nemlig, at vildsvinene er ganske habile svømmere.

Videoen er optaget i den nordtyske by Maasholm af Andreas Mews. Se den øverst i artiklen.

Det er ved den røde markering, at vildsvinene er set svømme. Foto: Google Maps