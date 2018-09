Obama: Secret Service rykker ind i Kolding

Vagter, politi og hunde er klar, når Obama ankommer på fredag. Men sikkerhedsfolk vil ikke fylde lige så meget, som hvis han stadig var præsident.

Der er massivt fokus på sikkerheden, når Barack Obama fredag kommer til Kolding. Det siger politiinspektør Michael Weiss fra Sydøstjyllands Polti.

- Det er en krævende opgave, som vi løser i samarbejde med rigspolitiet, politiets efterretningstjeneste, arrangørerne og selvfølgelig også de udenlandske myndigheder, som er involveret, siger Michael Weiss.

Det store sikkerhedsopbud bliver mest synligt på og omkring Syddansk Universitet, hvor Obama skal tale.

Gæster, som skal ind til arrangementet, vil blive tjekket ligesom i en lufthavn. Politiinspektør Michael Weiss fra Sydøstjyllands Polti

- Borgerne vil ikke komme særligt tæt på Obama, men kan følge med på afstand, når han ankommer. De gæster, som skal ind til arrangementet, vil blive tjekket ligesom i en lufthavn, siger Michael Weiss, som i øvrigt holder kortene tæt til kroppen.

Obamas egne vagter

Politiets oplysninger suppleres af Hans Jørgen Bonnichsen, som i en årrække var operativ chef for rejseholdet ved Politiets Efterretningstjeneste (PET). Han er ikke involveret i arrangementet, men kender de generelle rutiner.

- Secret Service står for sikkerheden, også for afgåede præsidenter, og samarbejder med dansk politi og efterretningsservice. De sweeper universitetet, så lokalet er ”rent”, der vil nok være en metaldetektor ved indgangen, og alle deltagere skal sikkerhedsgodkendes på forhånd. Desuden tjekker de området udenfor med hunde, og Obama har sine egne livvagter med, siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Ikke som Clinton og Bush

Det gør dog en forskel, at Obama har forladt Det Hvide Hus i Washington.

- Jeg var med til at stå for sikkerheden, da Bill Clinton var i København i 1997, og da Bush kom i 2002. De var begge siddende præsidenter, og derfor var der et noget større sikkerhedsopbud, end vi vil se i Kolding. Bush kom kort efter 11. september, så det hele var mere nervøst end normalt.

Obama er populær i Danmark, og der er ikke noget, der taler for, at han er særligt truet. Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere chef for rejseholdet ved Politiets Efterretningstjeneste

- Hvis Obama var siddende præsident, ville der være helikoptere i luften, man ville undersøge lejlighederne i området. Så skulle motorvejen afspærres på Obamas rute, og man ville indsætte jægersoldater og frømænd. De ting gør man næppe denne gang. Også fordi Obama er populær i Danmark, og der er ikke noget, der taler for, at han er særligt truet, siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Clinton hilste på borgerne

Men hvad nu hvis Obama afviger fra det planlagte program?

- Det kan sagtens ske. For eksempel steg Clinton pludselig ud af bilen for at hilse på borgerne, da han var i Danmark. Men den slags er sjældent et stort sikkerhedsproblem, for eventuelle attentatmænd planlægger jo efter de ting, de ved på forhånd, siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Kan man være tryg ved sikkerheden?

- Ja, sikkerhedsfolk forholder sig naturligvis altid til det værst tænkelige scenarie. Men alt tyder på, at det bliver stille og roligt, så man bare kan nyde besøget, siger Hans Jørgen Bonnichsen.