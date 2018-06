Segways for næsten en million kroner stjålet

11 værdifulde segways er i nat stjålet fra en trailer ved Historiecenter Dybbøl.

I ly af nattens mulm og mørke er der stjålet 11 meget værdifulde segways fra en opbevaringstrailer, der står ved Historiecenter Dybbøl.

De tohjulede motoriserede køretøjer ejes af Outdoor Tours Aps, der lejer dem ud til turister til historiske ture i området.

- De er stjålet mellem klokken 21 søndag aften og klokken 08 mandag morgen fra en trailer, så vi vil meget gerne høre fra folk, der eventuelt har set noget mistænkeligt, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Ivan Gohr Jensen til TV SYD.

De 11 segways koster 75.000 kroner stykket, og samlet set er der stjålet segways for 825.000 kroner.

Hans Tjørnelund er den ene ejer af Outdoor Tour siger til TV SYD, at han er rigtig ærgerlig over tyveriet:

- Vi er nu nødt til at aflyse en masse allerede bookede ture ud i område, så det er bare så irriterende både for vores gæster - men da også for os, da vi nu ikke kan sende turister ud på ture i området.

Vi har tidligere efterlyst 11 stk. Seagways, som i nat blev stjålet fra Dybbøl Banke. Vi har nu modtaget foto af modellen og håber, at nogen kan hjælpe os med oplysninger i sagen. Vagtchefen. #politidk pic.twitter.com/ZaU1dvuXlL — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) June 4, 2018

Segway stjålet før

Det er ikke første gang Outdoor Tour oplever segway-tyveri. I 2016 blev 11 segways stjålet samme med opbevaringstraileren - også foran Historiecenter Dybbøl, men her blev syv af dem fundet nogle uger senere hos en nu 31-årig mand fra Sønderborg, der senere blev dømt for tyveriet.

Hos Outdoor Tour afventer man lige nu politiets efterforskning af sagen.

- Vi styrter ikke ud og køber en masse nye segways. Sidste gang fik vi syv af de stjålne igen, og måske er vi heldige også denne gang, siger Hans Tjørnelund.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi har man endnu ingen spor at gå efter, men efterlyser vidner.

- Vi vil meget gerne høre fra folk, der eventuelt har set noget mistænkeligt eller bliver tilbudt en alt for billig segway, siger Ivan Gohr Jensen.

Politiet kan kontaktes på 1-1-4.