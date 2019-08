Sejler drømmer om medalje til OL

Horsenssejleren Anne-Marie Rindom har lige vundet VM i Laser Radial, og 2019 har været et godt år for sejleren. Nu drømmer hun om en medalje til OL i 2020.

Fire ud af fem. Det er status for Anne-Marie Rindom i 2019. Ud af fem stævner er det lykkedes hende at vinde fire af dem. Senest har sejleren fra Horsens Sejlklub vundet årets med afstand største titel, verdensmesterskabet i bådklassen Laser Radial. En titel som hun også vandt i 2015.

- Det har været et rigtig godt år, det har det virkelig. Det har nok været min bedste sæson nogensinde. Det er helt sindsygt, og det er ekstra godt, at det er året før OL, siger Anne-Marie Rindom.

Anne-Marie Rindoms medalje fra VM 2019. Foto: Pernille Leftes

På rette vej

Sejleren har et tætpakket program, men for hende er sejrene et tegn på, at det hårde arbejde har været godt givet ud:

Det er helt sindsygt, og det er ekstra godt, at det er året før OL. Anne-Marie Rindom, verdensmester i Laser Radial

- Det vidner om, at vi er på det rigtige spor med hensyn til træning. Der er mange ting i år, som er gået op i en højere enhed, siger hun.

Næste mål for Anne-Marie Rindom er de olympiske lege i Tokyo i 2020. Og selvom det har været en god sæson for hende, så betyder det ikke, at hun har tænkt sig at slappe af frem mod det næste store stævne.

Sejlerens næste mål er OL i Tokyo i 2020. Foto: Pernille Leftes

- Jeg skal også huske stadigvæk at udvikle mig, for dét, der godt kan ske, når man gør det godt, er, at man kan tænke, ej okay, så kan vi godt lige slappe lidt af, men jeg er opmærksom på, at jeg stadigvæk skal fortsætte min udvikling, siger Anne-Marie Rindom.

Medaljedrømme

Til OL i Rio de Janeiro i 2016 lykkedes det Anne-Marie Rindom at vinde en bronzemedalje, og hun har også store medaljedrømme til næste års OL.

Jeg går efter en medalje. Anne-Marie Rindom, verdensmester i Laser Radial

- Der er ingen tvivl om - og det tør jeg godt sige højt - at jeg går efter en medalje. I Rio blev jeg nummer tre, og det er klart, at jeg rigtig gerne vil stå øverst på skamlen, og det er da helt klart det, jeg træner efter, fortæller sejleren.