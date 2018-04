Sejlere får lettere ved at passere bro

Alssund og farvandet syd for Sønderborg er en magnet for tusindvis af sejlere om sommeren. Nu bliver det lettere at passere Kong Chr. X's Bro.

Hvert år i sejlersæsonen sejler op mod 3.000 lystsejlere igennem Kong Chr. X´s Bro i Sønderborg, og samtidig skal op mod 10.000 bilister dagligt passere over broen. Det giver udfordringer i forhold til at finde et niveau for broens åbningstider.

- Det er noget af en kabale, der skal gå op. Vi vil gerne have et højt serviceniveau for lystsejlerne, for vi vil gerne have mange turister til at besøge vores kommune og give dem gode oplevelser, når de er her. Samtidig vil vi naturligvis gerne begrænse generne for bilisterne, og den balance tror vi på, vi nogenlunde har fundet med dette forslag. Nu må vi så se, om Søfartsstyrelsen er enig med os, siger Aase Nyegaard, formand for teknik- og miljøudvalget i en pressemeddelelse.

Modellen for åbningstider i sejlersæsonen (1. april- 31. oktober 2018), som Tteknik- og miljøudvalget har besluttet sig for, indebærer åbning af broen to gange i timen i juli og august. I de to måneder åbner broen for sejlere på minuttallene 01 og 38, når der ligger ventende sejlbåde. Broåbningerne finder sted mellem klokken 6.30 og kl. 22. Af hensyn til myldretidstrafikken åbnes broen ikke mellem klokken 6.48 og 8.38.

Sønderborg Kommune tager - hvis Søfartsstyrelsen godkender forslaget til åbningstider - kontakt til lystbådehavnene i kommunen for både at informere om broens åbningstider og opfordre lystsejlerne til at undgå at bruge broen i myldretiden.