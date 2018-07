Sejlskibe indtager Esbjerg

Nogle af verdens mest imponerende sejlskibe har i disse timer kurs mod Esbjerg, hvor skibene de næste dage ligger til skue overalt i havnen.

Skoleskibet Georg Stage ligger allerede ved kaj i Trafikhavnen i Esbjerg, og i løbet af torsdag formiddag får det danske sejlskib selskab af 46 skibe, som lige nu er i gang med første del af den internationale kapsejlads, Tall Ships Races, som afholdes hvert fjerde år. De 46 skibe sejlede søndag morgen fra Sunderland i England, og de ffleste af skibene ankommer til Esbjerg tirsdag aften, natten til onsdag og onsdag formiddag.

I alt ligger 64 sejlskibe de kommende tre dage i havnen i Esbjerg.

Sidst Tall Ships Races kom til Esbjerg var i 2014, hvor 600.000 mennesker var forbi for at se på sejlskibe. I år forventer Esbjerg Kommune op mod 500.000 besøgende på havnen de tre dage, skibene ligger ved kaj i Esbjerg.

Musik og skibe

Onsdag, torsdag og fredag er der et tæt pakket program omkring Tall Ships Races i Esbjerg. Der vil både være mulighed for at se skibene udvendigt – og skibene vil også i perioder holde ”Åbent Skib”, hvor der vil være mulighed for at komme ombord på dækket og møde besætningerne.

Programmet er desuden spækket med koncerter fra flere forskellige scener, i et ”Beach and Activity Area” vil der være mulighed for at prøve kræfter med forskellige udfordringer til land og til vands. Se programmet her.

De imponerende sejlskibe kan ses i Esbjerg indtil lørdag klokken 13, hvor skibene forlader Esbjerg Havn og sejler ud for at deltage i ”Parade of Sail” – den traditionelle afskedsparade, hvor skibene siger farvel til Esbjerg.