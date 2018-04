Sejr udløste smadret vindue i fanbus

Vinduet i Vejle Boldklubs fanbus blev angrebet med stenkast efter VB's udebanesejr over Esbjerg fB tirsdag aften.

Vejle Boldklub kom ikke kun hjem med en sejr over Esbjerg fB tirsdag aften. Også en smadret rude i klubbens bus måtte de tage med hjem til Vejle.

På Twitter skriver fanklubben "Vejles fanbus angrebet med stenkast efter den smukke 1-0 sejr i Esbjerg".

Efter VBs 1-0 sejr over Esbjerg blev Esbjerg-fansene så rasende på deres modstandere, at det udviklede sig til et masse-slagsmål mellem de to fangrupper, hvor der blandt andet blev kastet med sten mod VBs officielle fanbus. Det bekræfter vagtchef Erik Lindholdt ved Syd- og Sønderjyllands Politi overfor TV SYD.

- Vi måtte gribe ind, og 15 Esbjerg-fans blev anholdt og sigtet for grov forstyrrelse af den offentlige orden, siger vagtchefen.

Ifølge Erik Lindholdt kan flere af de 15 esbjergensiske fans måske se frem til karantæne og i en periode ikke være tilskuer til fodboldkampe.