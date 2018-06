Seks ministre taler om vækst og udenlandsk arbejdskraft

Disruptionrådet kommer til Sønderjylland og vestkysten

Hvordan sikrer man, at virksomhederne får de medarbejdere, de har brug for. Og at den danske arbejdsmarkedsmodel er gearet til nye forretningsmodeller som for eksempel platformsvirksomheder som Hilfr?

Det er noget af det, regeringens Disruptionråd skal diskutere på sit 7. møde. Det foregår i Gråsten mandag og tirsdag. Seks ministre deltager i mødet og besøger en række virksomheder i området.

Det er afgørende, at vi handler nu. Ellers risikerer manglen på arbejdskraft at bremse væksten. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)

- Ny teknologi har været på dagsordenen længe, men det kræver kvalificeret arbejdskraft at udnytte den rigtigt. Ligesom behovet for udenlandsk arbejdskraft er på dagsordenen. Det er afgørende, vi handler nu. Ellers risikerer manglen på arbejdskraft at bremse væksten, og det kan koste ordrer og arbejdspladser, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i en pressemeddelelse.

Danfoss og Ecco

Han besøger Linak A/S i Nordborg i dag.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) besøger Danfoss Silicon Power i Flensburg,

Finansminister Kristian Jensen er hos Hannemann Engineering i Sønderborg, og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg: gæster Ecco sko i Bredebro.

Mens minister for offentlig innovation, Sophie Løhde, når at besøge Haderslev Kommune, Esbjerg Kommune og Esbjerg Sygehus.