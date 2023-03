Seks danske rocknavne indtager Jelling Musikfestival lørdag d. 27. maj, skriver musikfestivalen i en pressemeddelelse.

Det sker på festivalens tredjestørste scene Alfreds, som hele lørdagen er dedikeret rockmusikken.

De fem af seks bands er: The Sandmen, Kellermensch, BERSÆRK, Keen on Queen og Rage Again. Derudover kommer et et sjette navn, som publikum kan være med til at udpege.

Jelling Musikfestival finder sted i Pinsen fra den 25. til den 28. maj 2023.