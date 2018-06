Seks polske mænd skal i fængsel for computerkup på rasteplads

Seks polske mænd skal ni måneder i fængsel for at stjæle computere for 550.000 kroner fra en parkeret lastbil på rastepladsen Ejer Bavnehøj ved motorvej E45.

Tyveriet skete natten til onsdag den 7. marts, og alle seks har siddet varetægtsfængslet siden. De har alle nægtet sig skyldig, men modtog dommen, der også indeholder et indrejseforbud i Danmark i seks år. De seks blev anholdt, da et vidne tidligt om morgenen kontaktede politiet og fortalte om mistænkelige aktiviteter på rastepladsen på Ejer Bavnehøj. Tre af de seks blev anholdt på rastepladsen, mens politihunde og betjente fra Sydøstjyllands Politi forfulgte de sidste tre mænd i mere end fem timer og over en strækning på op mod 16 kilometer. Læs også Vakst vidne forpurrede polske tyves pc-kup på rasteplads Retten lagde vægt på, at der var tale om et nøje planlagt tyveri af store værdier, organiseret og begået af personer, der kom til Danmark alene for at begå kriminalitet. Det automatiske nummerplade-genkendelsessystem, der er placeret ved grænseovergangene, afslørede nemlig, at polakkerne krydsede grænsen til Danmark henholdsvis kl. 20.33 og kl. 21.10 om aftenen tirsdag 6. marts. Den ene af de tiltalte blev anholdt ved siden af den opbrudte lastbil med sin udlejningsbil fyldt med de stjålne varer, mens to andre blev anholdt omkring gerningstidspunktet i en polsk indregistreret bil indeholdende bl.a. boltsaks, gribetang, maskering, handsker, lygter og walkie-talkier. De sidste tre blev anholdt ved motorvejen ved Horsens V på baggrund af en sporsøgning med hunde gående fra gerningsstedet og 16 km i sydgående retning langs motorvejen. Identitetskort på to af de anholdte ved motorvejen blev desuden fundet i en af bilerne på rastepladsen. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse om dommen, der blev afsagt ved Retten i Horsens. Fem af de dømte polakker er i 20'erne, mens den sjette er 54 år.