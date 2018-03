Seks polske mænd varetægtsfængslet efter computerkup på rasteplads

Her i Retten i Horsens blev seks polske mænd, som onsdag blev anholdt og sigtet for at have stjålet varer for en halv million kroner fra en lastbil på Ejer Bavnehøj-rastepladsen, varetægtsfængslet i fire uger. Foto: Troels Sørensen, TV SYD

Seks polske mænd blev onsdag eftermiddag i Retten i Horsens varetægtsfængslet i fire uger. De er sigtet for at have stjålet 130 computere og andre varer for en halv million kroner fra en lastbil på motorvejs-rastepladsen ved Ejer Bavnehøj.