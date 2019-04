Seks storke spottet i Døstrup

Seks storke er landet på en mark ved Døstrup, men de bliver ikke, mener storke-ekspert.

På en mark ved Døstrup har seks storke fundet sig til rette, meddelte den tilfældige forbipasserende Sandra Lassen til TV SYD torsdag morgen.

Hun fortæller til TV SYD, at hun omkring klokken 8.30 så seks storke på en mark, lige inden man kører ind i Døstrup. De gik fredeligt til trods for de bilister, der standsede og steg ud for at tage billeder.

Storkenes visit kommer ikke bag på hverken Mogens Lange eller Jess Frederiksen fra Storkene.dk. I går blev syv storke spottet i Højer, og de tror begge, at det kan være de storke, der er fløjet til Døstrup. Selvom storkene ser veltilpasse ud på marken, skal vi ikke forvente, at de bliver hængende i Danmark.

- Langt de fleste vender om og flyver tilbage, når der kommer afgrøder på markerne, for så er fødekammeret ned til jorden lukket, forklarer storke-ekspert Mogens Lange.

Storke i Danmark uden mage

Han mener, at størstedelen af de storke, der kommer i øjeblikket, er ungstorke fra Tyskland, Polen og Holland. Enkelte kan være de storke, der har været i det sydligste Afrika, og dermed har længere vej herop. Som nævnt vil storkene højst sandsynlig vende næbet hjem igen, medmindre de er kønsmodne og finder en mage og en rede.

Ifølge Mogens Lange befinder der sig lige nu mellem 10 og 15 storke i Danmark, som ikke er en del af et par. Lige syd for grænsen går der også seks storke rundt, fortæller formand Storkene.dk, Jess Frederiksen. De forventer begge, at der kommer flere storke til over påsken – og de er velkomne, selv hvis det kun er på visit.

- Det er godt vejr, og vi tager dem, der kommer, siger Mogens Lange.