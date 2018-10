Seksuelt misbrugte venter på hjælp i årevis

Der mangler penge til behandling af seksuelt misbrugte. Det betyder, at der lige nu står 300 på venteliste på Center for Seksuelt Misbrugte

Der er sat loft over, hvor længe seksuelt misbrugte mennesker kan få behandling hos Center for Seksuelt Misbrugte Syd (CSM), som har hovedsæde i Odense og en afdeling i Vojens. Loftet blev lavet i 2016 for at få ventelisterne ned.

Lige nu står 300 sexkrænkede voksne på venteliste hos CSM til behandling hos centrets syv psykologer. Men det er langt fra nok, og for de ramte kan ventetiden være alvorlig.

Andre får en depression, fordi de endelig har taget sig sammen til at bede om hjælp, og så finder de ud af, at der er lange ventelister. Der er nogen, der går ned med flaget, når de bliver klar over det. Camilla Carlsen Bechsgaard, centerleder, CSM Syd.

- Det vi oplever er, at der er mange, der får det dårligt af ventetiden. Nogle får et misbrug, der bliver større. Andre får en depression, fordi de endelig har taget sig sammen til at bede om hjælp, og så finder de ud af, at der er lange ventelister. Der er nogen, der går ned med flaget, når de bliver klar over det, fortæller Camilla Carlsen Bechsgaard, som er centerleder for CSM Syd.

For at sikre, at de seksuelt misbrugte, som endelig har besluttet at søge hjælp, ikke efterlades helt uden hjælp, tilbyder CSM nu i løbet af få uger en visitation til behandling, og så får ansøgeren tilbud om hjælp i centrets frivilligsektion. Her får man tilbud om social støtte, men det kan ifølge lederen af CSM’s Frivilligsektion, Susanne Sølvbjerg, ikke erstatte behandling.

- Et frivilligt tilbud kan aldrig erstatte et behandlingstilbud. Vi kan understøtte det, og det gør vi også. Vi kan supplere hinanden, men vi er aldrig en erstatning for et behandlingstilbud, og slet ikke når det gælder de svære problematikker, den her målgruppe er ramt af, siger Susanne Sølvbjerg til TV SYD.