Selskabshundene blev luftet på årets første udstilling

Der var gang i hårelastikker, halskæder og catwalk, da 420 hunde dystede om rosetter.

Årets udstillingssæson for hunde er skudt i gang, og i weekenden gjaldt det om de små selskabshunde. Blandt andet gælder det de små havannesere, chihuahuaere, pomeraniere, pekingesere og 21 andre racer.

En af dem, der troppede op i Hedensted Centeret med sin tibetanske spaniel, var Maria Louise Christensen på 19 år.

Foto: Jakob Schiødt-Pedersen

- Jeg elsker jo den kontakt jeg har med hunden, når jeg er på udstilling. Det er et helt specielt bånd, man har med dem, når man virkelige går op i det og gør det på så højt et plan som jeg gør, siger hun til TV SYD.

Maria Louise Christensen har gået med hunde på udstilling, siden hun var lille og rejser rundt i hele Europa i løbet af sæsonen for at udstille hunde.

I weekenden skulle hun gå med fem forskellige hunde, hvorefter de bliver bedømt af dommerne på blandt andet pels, gang og størrelse.

Foto: Jakob Schiødt-Pedersen

- Generelt så er udstillingen jo en skønhedskonkurrence, så min opgave er at få hunden til at se flottest ud på alle mulige måder og fra alle vinkler. Så der handler om at få dem til at gå som de skal, stå som de skal og have de rigtige positurer.