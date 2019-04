Borgmester overrasket over F35-støj: Sender hasteanmodning til regeringen

Kompensationsordningen er, som det ser ud nu, først klar på den anden side af sommerferien, men det skal gå hurtigere, siger Haderslevs borgmester.

I går fik 618 boligejere at vide, at deres bolig vil blive berørt af støjen fra de nye F35 fly. Hvad boligejerne dog ikke kunne få svar på var, hvilke boliger der skal opkøbes, og hvilke der kan nøjes med at blive støjsikret.

Haderslevs borgmester Hans Peter Geil (V) opfordrer nu regeringen til at sætte tempoet lidt op, for at få kompensationsordningen på plads.

- Det er rigtig mange boliger, og det gør, at jeg på vegne af Haderslev byråd skriver til regeringen, for at fremskynde den proces, som alle venter på. For når man er omfattet af støjen, så forventer man også den berømte kompensationsordning bliver kørt igennem ret hurtigt, så man ved, hvad man har at rette sig efter, siger H. P Geil.

Som det ser ud nu, er kompensationsordningen først klar på den anden side af sommerferien.

- Jeg kan ikke gøre så meget andet end at skrive til regeringen og forsvarsministeriet og anmode om at få behandlet den her sag. Jeg mener vi har en særstatus, og det håber regeringen vil tage alvorligt, siger H. P. Geil.

Torsdag aften offentliggjorde ministeriet de endelige støjberegninger - som var blevet udskudt flere gange til stor frustration for borgerne. Ved de 618 ejendomme vil flystøjen overskride grænseværdien for det tilladte niveau på 55 decibel (dB).

