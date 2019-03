Fannikker har fået nok: Sender påbud for at få fjernet spøgelsesskib

Skibsforsikringen Frederikshavn har ingen kommentarer til sagen. Heller ikke rederiets konkursbo har hørt fra forsikringen.

I over to måneder har en øjebæ prydet kysten ud for Fanø. Kutteren James Robert kom den 13. januar i havsnød, mandskabet blev reddet med en helikopter og vraget drev i land på Fanø. Kutterens rederi er sidenhen gået konkurs, og derfor har ingen taget ansvar for at få vraget fjernet.

Læs også Efter to måneders ventetid: Nu lander forlist kutter på byrådets bord

Nu har byrådspolitikerne på Fanø fået nok, og de har derfor sendt et påbud til rederiets konkursbo med krav om at gøre noget.

- De har fået et påbud om, at de skal fjerne vraget, og et påbud kan man ikke komme udenom. Det er ikke et oplæg til diskussion, siger Christian Lorenzen (K), formand for Erhvervs-, natur- og teknikudvalget på Fanø.

Påbuddet fra Fanø kan dog hurtigt komme til at ende samme sted som kutteren. For ifølge kurator, advokat Kristian Dalsgaard, er der ikke penge i konkursboet. Og hvis der var, skulle pengene gå til dem, der har penge til gode. Men den udmelding tager dog ikke modet fra Christian Lorenzen.

- Det kan meget vel være, at der ikke er penge, men ejeren havde en ansvarspligtig forsikring, så vi har også orienteret deres forsikringsselskab, siger han.

På trods af påbuddet til konkursbo og forsikringsselskab ser det ikke ud til, at der kommer skub i sagen lige foreløbig.

Læs også Nu er strandet kutter knækket over i to

- Jeg ved ikke, hvad kommunen har skrevet til forsikringsselskabet, men vi har ikke hørt fra dem eller haft nogen dialog med dem, siger Kristian Dalsgaard.

Skibsforsikringen Frederikshavns direktør, Christian Juul Thaarup, har ingen kommentarer til sagen. Han henviser til, at det er en forsikringssag mellem dem og konkursboet.

Forliste kutter James Robert på Fanø Foto: Peter Michelsen, Ren Strand Fanø