Seneste spor af 15-årig findes på Snapchat

Sydøstjyllands Politi har lørdag formiddag ikke fået nye spor af den 15-årige Casper Jonas Møller Sørensen, som har været forsvundet siden sidste lørdag. Her blev han set i Jelling.

Læs også 15-årig dreng efterlyst – politiet frygter ulykke

Casper Jonas Møller Sørensens familie henvendte sig til politiet allerede 7. april, men det er først nu, at politiet har valgt at sende en efterlysning ud. De første dage gav den forsvundne dreng lyd fra sig både telefonisk og via de sociale medier.

Her fortalte han til pårørende, at de ikke behøvede være bekymrede, og at han havde det godt.

- Det seneste livstegn er givet på Snapchat for et par dage siden - og så blev kontakten blokeret, oplyser vagtchef Jørn Lindhardt, Sydøstjyllands Politi lørdag formiddag . Politiet har også konstateret, at drengens mobiltelefon har været slukket siden.

Den efterlyste beskrives som165-170 centimter høj og spinkel af bygning.

Han er sidst set i Jelling lørdag den 7. april, hvor han var iført sort langærmet T-shirt af mærket Hugo Boss, blå jeans af mærket Cargo og sorte Nike Air kondisko.

Kontakt politiet på 114, hvis du kan hjælpe med oplysninger i sagen.