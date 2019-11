Sengebygning indviet: 158 enestuer skal give patienter bedre behandling

Tirsdag formiddag blev den nye sengebygning på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg indviet.

Det var den tidligere minister Helge Mortensen fra Esbjerg, der klippede snoren til den nye sengebygning, men det var dog ikke i rollen som politiker, at han bidrog til indvielsen.

Den 78-årige tidligere trafikminister forSocialdemokratiet fik nemlig et slagtilfælde i sit hjem i Esbjerg i sidste uge, og siden har han været indlagt til observation og undersøgelser. Derfor var det som patient, at han indviede de 158 enestuer i den nye sengebygningen.

- Jeg vil ikke ønske at blive her længere end højst nødvendigt, men jeg vil synes om, at flytte ind på et af de nye eneværelser, siger han til TV SYD.

Mindre klinisk hvidt

Den nye sengebygning består af 158 enestuer, der alle er indrettet med eget bad og toilet.

På stuerne er der skruet ned for det klinisk hvide, og i stedet er der varme farver, vægdekorationer og god akustik. Desuden er der arbejdet med at optimere indeklimaet med dagslys og frisk luft.

- Farver gør folk glade, så jeg tror da helt bestemt, at det kommer til at gøre en forskel, at alt ikke er så hvidt og så sterilt, siger Lene Lomholt, der er social- og sundhedsassistent på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Det var sygehusets kardiologiske patienter, der tirsdag var de første til at rykke ind i de nye rammer.

Der er meget bedre plads, og så er det lyst og imødekommende. Helge Mortensen, patient

Helge Mortensen, der var en af de første til at flytte stue, havde tidligere ligget på en fællesstue med to andre patienter. Det synes han, var en smule beklemt, men på den nye enesstue er indtrykket helt anderledes.

- Der er meget bedre plads, og så er det lyst og imødekommende, fortæller han.

Der er ro på enestuerne, så patienterne for eksempel kan fordybe sig i en bog under deres ophold på Sydvestjysk Sygehus. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Enestuer indrettet som behandlingsrum

Enestuerne skal være med til at sikre ro og uforstyrret søvn til patienterne, så de kan komme sig hurtigere.

Stuerne er indrettet som behandlingsrum, hvor undersøgelser, behandling og terapi kan ske på stuen. Det betyder, at patienten ikke skal transporteres unødigt rundt på sygehuset, og desuden kan samtalen mellem læge og patient foregå uden ‘tilskuere’.

- Alt kan foregå på stuerne. Vi kan dokumentere inde på stuerne, så patienterne er med i, hvad der bliver skrevet i deres journal, fortæller Lene Lomholt.

Endnu en af fordelene ved de nye enestuer er, at patienter og pårørende uforstyrret kan være sammen, og at de pårørende har mulighed for at overnatte på en bred briks på alle stuerne.