Serber anholdt: Tyveri udviklede sig til røveri

Et tyveri udviklede sig til røveri, da en Serbisk mand forsøgte at stikke af med sine varer fra Netto.

En 41-årig serbisk mand, der ikke bor i Danmark, gik kort over torsdag middag ind i en Netto i Haderslev.

Her tog han en række varer, som han "glemte" at betale for. Da den sebiske mand blev forsøgt stoppet ved udgangen, skubbede han sig fri og stak af.

Et vidne løber efter gerningsmanden og får fat i ham. Her samler serberen en stor granitsten op, som han truer vidnet med og løber videre.

Han blev fanget kort efter ved en Rema 1000, hvor han blev tilbageholdt, til politiets patrulje nåede frem.

Manden blev sat i arresten og bliver muligvis fremsat i grundslovsforhør fredag.

