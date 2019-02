Serie af hærværk rammer kirke

Et grønt spejlvendt hagekors malet på ydermuren er det det 3. tilfælde af hærværk mod Vojens Kirke i løbet af de seneste 2 måneder.

Vojens Kirke er for tredje gang på kort tid ramt af hærværksfolks hærgen. I denne omgang har en eller flere gerningsmænd malet et spejlvendt hagekors med grøn spraymaling på kirkens sydvendte ydermur.

Det er sket mellem tirsdag eftermiddag og onsdag morgen.

Tidligere er kirkens toiletter i to omgang blevet ødelagt ved sprængning af ulovligt fyrværkeri i form af kanonslag.

Hærværket er ikke bare sådan lige at få væk. Kirken er hvidkalket, så det grønne og ubehjælpelige hagekors kan ikke bare males over med hvid maling. Det kan heller ikke skrabes af, for så danner det ringe i kalken.

- Det er brandærgerligt, for kirken er lige blevet kalket i sommer. Det grønne hagekors skal vaskes ned med tyndt kalkvand. Det forsøger vi i løbet af dagen i dag, siger kirkegårdsleder Anne Lise Borch til TV SYD.

To gange - på hver sin side af nytår - er kirkegårdens toiletter også ødelagt, da der er smidt kanonslag ind. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Det er dumt og skammeligt hærværk. Bent Lausen, pensionist, Vojens

Bent Lausen, der hver dag går tur ved kirken, er ked af træt af hærværket, der betyder, at toiletterne er låst af i mange af døgnets timer.

- Hagekorset pynter heller ikke og virker noget ubehjælpeligt. Det er dumt og skammeligt hærværk, siger han.

Poliitiet er torsdag middag uden spor i sagen.

- Vi håber på henvendelser fra vidner og hører gerne fra folk, der har set noget eller måske ligefrem har video fra området, siger Lasse Bjørnskov Rasmussen, politikommissær hos Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.