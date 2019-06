Jelling Musikfestival: Seriøse og sjove spørgsmål til politikerne

Det er måske en speciel cocktail at blande politik og festival. Ikke desto mindre tog TV SYD folketingskandidaterne Pernille Vermund (Nye Borgerlige) og Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) med på Jelling Musikfestival for at møde vælgerne.

Folketingskandidaterne var klædt på til festival. Pernille Vermund fra Nye Borgerlige iført gummistøvler. Karina Lorentzen Dehnhardt fra Socialistisk Folkeparti var iklædt en knaldrød SF-jakke. Begge var de klar til at indtage Jelling Musikfestival.

TV SYD havde sat de to folketingspolitikere stævne på festivalen for at møde vælgerne på en uformel og anderledes måde til programmet Valget i virkeligheden.

Stemningen var høj, og selvom det måske er en speciel cocktail at mikse festival og politik, så kom der alligevel masser af seriøse spørgsmål til politikerne.

Se mødet på tv Vælgerne møder politikerne i TV SYDs program ”Valget i virkeligheden”. Her får vælgerne mulighed for ansigt til ansigt at stille politikerne spørgsmål, som interesserer netop dem. Se med i aften kl. 19:30 på TV SYD og TV SYD+ og søndag samme tid og sted. Alle afsnittene kan ses i TV SYD Play og streames på www.tvsyd.dk. Se mere

Et seriøst, sjovt spørgsmål

En af vælgerne var højskoleelev Kenneth Holst Madsen. Han undrede sig over, at der er ikke-uddannede pædagogmedhjælpere i daginstitutionerne.

- Forældre sender deres børn i daginstitution til ikke-uddannede pædagoger, men hvor mange ville sætte sig i et fly, hvor det var en ikke-uddannet flymekaniker, der havde gjort flyet klart? Spurgte han politikerne.

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) fortalte om SF's forslag om, at der skal være minimumsnormeringer i daginstitutionerne, imens Pernille Vermund (Nye Borg.) mente, at alt for meget af pædagogernes tid går til alt muligt andet end at passe børnene.

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Pernille Vermund (Nye Borg.) var på Jelling Musikfestival for at snakke med vælgerne. Foto: Christina Hoffmann-Møller, TV SYD

Møder som disse er bedst

Spørgsmålene var mange og varierede med både udlændinge, klima og altså børn som tema. Spørgsmål blev stillet og besvaret ansigt til ansigt mellem vælgere og politikere.

- Jeg synes, at det er fantastisk. Det er noget af det, som jeg allerbedst kan lide; at komme ud til arrangementer, hvor folk er afslappet, og man kan få en uformel snak, siger Pernille Vermund (Nye Borg.).

Det samme gør sig gældende for Karina Lorentzen Dehnhardt, SF:

- Det er super hyggeligt at være på Jelling Meusikfestival. Det er uformelt, og vi får især hørt, hvad de unge mennesker er optaget af. Det, synes jeg, er rart, siger hun.

Selfies med Vermund

Det hele gik dog ikke op i politik for de mange festivalgængere. Især mange unge mænd benyttede anledningen til at få taget en selfie med især Pernille Vermund (Nye Borg.).

- Det er lidt specielt, men jeg er efterhånden begyndt at vænne mig til det. Jeg tager det som et kompliment, siger hun og fortsætter:

- I virkeligheden vidner det jo også om, at rigtig mange unge mennesker går op i politik og ved, at vi findes, og det i sig selv er jo dejligt.

Pernille Vermund (Nye Borg.) måtte stille op til mange selfies på festivalen. Foto: Christina Hoffmann-Møller, TV SYD