SF ønsker renjordsfond for at få fjernet gift

SF foreslår, at der skabes en renjordsfond, der gør det muligt for Region Syddanmark at rydde op en gang for alle efter Grindstedværket, efter at ny forskning viser, at 100 kilo kræftfremkaldende stof hvert år lækker ud i Grindsted Å.

Den nye konstatering af gift i undergrunden ved Grindsted Å har udløst flere politiske reaktioner.

- Det her viser med al tydelighed at vi ikke kan blive ved med at vende det blinde øje til. Det kan få fatale konsekvenser, hvis vi ikke får ryddet op efter Grindstedværket én gang for alle. Regeringen er nød til at handle nu, for regionen har ikke ressourcerne til selv at løse problemet, siger Villy Søvndahl, medlem af regionsrådet i Region Syddanmark.

Formanden for miljøudvalget i Region Syddanmark, Jørn Lehmann Petersen, (S), kan ikke finde pengene til en oprydning i Grindsted på regionens budget.

- Jeg tror ikke, folketingspolitikerne har opdaget, hvor omkostningstung jordforureningsloven er. Det er tidligere skønnet, at en oprydning i Grindsted by vil koste omkring 100 millioner kroner, og det beløb holder næppe længere, siger han til Ingeniøren.

- Grindstedværket er bare toppen af det her isbjerg – og jeg håber virkelig, at den her forskning gør det klart for alle, at vi ikke bare kan gå og vente på, at problemet løser sig selv. Det er simpelthen uansvarligt. Igen og igen har SF stillet krav om, at vi får renset de største jordforureninger i landet. Og igen og igen har vi skulle høre på dårlige undskyldninger om, at man ikke kender risikoen og måske er det ikke så slemt. Den her forskning viser jo, at hvis man har den indstilling til jordforurening, så handler vi først, når det er gået galt., siger Pia Olsen Dyhr, formand for SF.

Også S-spørgsmål

Også folketingsmedlem Troels Ravn, (S) har reageret og fremsat spørgsmål til miljøminister Esben Lunde Larsen, (V).

- Jeg mener, at de nye oplysninger om den ganske massive og helt uacceptable forurening med kræftfremkaldende stoffer af Grindsted Å, bør få os politikere til at handle. Derfor har jeg bedt miljøminister Esben Lunde Larsen forholde sig til sagen for forhåbentlig at få sat gang i en oprydningsindsats, siger Troels Ravn.