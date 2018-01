Shells salg af raffinaderiet i Fredericia er gået i vasken

Salget af Shell Raffinaderiet i Fredericia til Dansk Olieselskab bliver ikke til noget.

Siden salgsaftalen blev indgået i september, har både Shell og Dansk Olieselskab arbejdet på at indfri aftalens forudsætninger for den endelige overdragelse af selskabet. Salgsprisen var anslået til mere end en halv milliard danske kroner.

Trods begge selskabers arbejde er salget ikke faldet på plads, og der bliver ikke noget ejerskifte.

Shell har nu indstillet sine salgsaktiviteter vedrørende A/S Dansk Shell og har ingen aktuelle planer om at markedsføre selskabet påny. Bart Voet, Vice President for Shells industriproduktion i Europa, Afrika og Asien

- Vi er meget taknemlige for den tålmodighed og professionalisme, A/S Dansk Shell’s medarbejdere har udvist igennem denne proces. Shell har nu indstillet sine salgsaktiviteter vedrørende A/S Dansk Shell og har ingen aktuelle planer om at markedsføre selskabet påny, siger Bart Voet, Vice President for Shells industriproduktion i Europa, Afrika og Asien, i en pressemeddelelse om det mislykkede salg.

Der er mere end 200 ansatte på raffinaderiet i Fredericia, som Shell altså nu driver videre som hidtil.